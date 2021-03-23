Son dakika: Ersin Akbaş'ın kimlik çilesi 37 yıldır bitmedi





Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğinde diplomadaki ismi olan "Ersun" olarak çağrıldı. 1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için ise bu kez "Ersün" ismiyle askere alındı.