SON DAKİKA: Eski eşinin boğazını kesmişti! Koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılamadı

Neslihan ve Anıl gelmeyince H.M. babasını arayarak 'Ne zaman geliyorsunuz?' diye sordu. Anıl da 'Annenle görüşüyorum' diye cevap vermiş. Yarım saat sonra tekrar aradı ve aynı cevabı almış. H.M. ve E.E. bir süre sonra ağlamaya başladı. Ben Anıl'ı arayarak, 'Ne zaman gelecekseniz. Çocuklar ağlıyor' dedim. O da 'Bir saat sonra' dedi. Yaklaşık bir saat sonra Anıl geldi. Omzunda sırt çantası vardı. Daire kapısını çalmıştı. 'Abim evde mi?' diye sordu. Eşime 'Anıl seni çağırıyor' dedim. İkisi aşağıya indiler. 5 dakika sonra eşim geri döndü. 'Anıl Neslihan'ı öldürmüş. Sizin yapamadığınızı ben yaptım' diyor dedi. Konu hakkında bilgim bundan ibarettir" diye konuştu. Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi İ.Y. de kardeşinin eşinden boşandıktan sonra başka bir kişiden çocuk yapıp hastanede bırakmış olmasından dolayı kendisine öfkeli olduğunu ifade ederek, yaptığı davranışı doğru bulmadığını sözlerine ekledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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