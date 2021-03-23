Son dakika: Genç adam günlerdir kayıptı... Yakın arkadaşının itirafı kan dondurdu!

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Korkunç cinayet ; Gönen İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'ndeki evinden 15 gün önce Ekşidere Dağ Ilıcası Tesisleri'ne gitmek üzere ayrılan Doğan Şahin'in esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Şahin'in yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirirken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAFASINA BALTAYLA VURUP ATEŞE VERMİŞ

Doğan'ın en son Ekşidere Mahallesi'nde cezaevinden şartlı salıverilen Emrullah Öztürk ile görüldüğünü tespit eden dedektifler, Öztürk'ü gözaltına aldı. Şahin ile evde kısa bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladıklarını söyleyen Öztürk, korkunç cinayeti itiraf etti. Şahin'in önce kafasına baltayla vurduğunu daha sonra ateşe verdiğini soğuk kanlılıkla anlatan Öztürk, Şahin'ın cenazesini battaniyeye sararak fındıklı mevkiindeki ormanlık alana bıraktığını söyledi.

TUTUKLANDI

Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda Fındıklı bölgesinde yapılan aramada genç adamın cenazesine ulaşıldı. Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.