SON DAKİKA: 22 yaşında evinde ölü bulunan Beyzanur Özel olayında flaş gelişme! Emniyet duyurdu!

KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel'in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.