Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Coronavirüsten daha tehlikeli...

CORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ DİYEREK UYARDI

Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı uyaran Özdemir, "İstanbul'da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Bu havalar Kovid-19'dan daha tehlikeli. Kitle şeklinde hastalıkları artıracaktır. Bu olumsuzluklara sebep olduğu için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Yaşlıların evden çıkmaması, trafiğe çıkılmaması lazım. Bu günleri bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz. Mart maalesef kapıdan baktırdı" ifadelerini kullandı.