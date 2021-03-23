SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan bombacı adliyede!

Son dakika haberler...Hatay Kırıkhan'da hareketli saatler yaşandı. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet K, işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.
Operasyonda yaralı yakalanan Suriye uyruklu E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
-OLAY
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Zanlıların büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenmişti.