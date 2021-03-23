Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan bombacı adliyede!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:11

: 'da yakalanan bombacı adliyede!

AA
SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan bombacı adliyede!

haberler.... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla 'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyeye yollandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Hatay Kırıkhan'da hareketli saatler yaşandı. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet K, işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Operasyonda yaralı yakalanan Suriye uyruklu E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

-OLAY

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Zanlıların büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenmişti.

Mehmet K'nin, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, zanlının olaydan 5-6 gün önce partiden istifa etmek için dilekçe verdiğini, olayın ardından da partiden ihraç edildiğini bildirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan bombacı adliyede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA