SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan bombacı adliyede!

Mehmet K'nin, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, zanlının olaydan 5-6 gün önce partiden istifa etmek için dilekçe verdiğini, olayın ardından da partiden ihraç edildiğini bildirmişti.