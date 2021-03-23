Son dakika: Her şey bir vefat ilanından çıktı! Bu öyle bir aşk ki...





Kalbimle Müslümanlığı seçtim. Kayınvalidemin her şeyini örnek aldığım gibi bunu da aldım. Önce kendim için, sonra da iyi evlatlar yetiştirmek için Müslüman oldum ben. Umreye gittim mesela. O maneviyat, o haz ve o duygular kesinlikle hayatımın en önemli anlarından biriydi.



Türk aşkı uğruna Antalya’ya yerleşti

Çamlıca gene ‘Âşıklar Tepesi’ oldu!..

"Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?"