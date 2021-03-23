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Giriş Tarihi: 23.3.2021 08:57 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:11

: böyle görmedi! memuru evleneceği kadını...

DHA
SON DAKİKA: İzmir böyle vahşet görmedi! Polis memuru evleneceği kadını...

haberler… Konak’ta, dün gece kan donduran bir olay yaşandı. memuru Fırat Köksal (39), otoparkta sevgilisi Nagihan Üste (33) ile tartıştı. Öfkeden deliye dönen Köksal, Üste’yi tabanca ile vurduktan sonra silahı kafasına dayayıp tetiğe bastı. İkisi de hayata gözlerini kapadı. İşte son dakika vahşetinin kan donduran detayları…

Son dakika haberler...Korkunç olay, saat 21.30 sıralarında Rakım Erkutlu Caddesi Kadifekale Şehitliği yakınındaki otoparkta meydana geldi. Polis memuru Fırat Köksal, evlilik planları yaptığı öğrenilen sevgilisi Nagihan Üste ile birlikte 35 V 0761 plakalı otomobille Kadifekale Şehitliği yakınındaki bir otoparka geldi.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Köksal'ın tabanca çıkartması üzerine, iddiaya göre Üste, otomobilden inmek için hamle yaptı.

Ancak polis sevgilisinin açtığı ateş sonu başından vurulan Nagihan Üste, kanlar içerisinde otomobilin yanına yığıldı. Ardından Fırat Köksal, başına dayadığı silahı ateşledi.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nagihan Üste'nin yaşamını yitirdiği, Fırat Köksal'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri otopark ve çevresinde araştırma yaptı.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konu hakkında bilgi aldı.

Üste ve Köksal'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA: İzmir böyle vahşet görmedi! Polis memuru evleneceği kadını...
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