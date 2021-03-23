Son dakika: KADES’in kurtardığı Elif kabusu anlattı! 'Görür görmez burnumu kırdı'

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Elif Ü., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu, tüm kadınların gerektiğinde bu uygulamayı kullanması gerektiğini ifade eden Elif Ü., "Aylarca tehdit etti, şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Komiserler bana bu uygulamayı önerdi. KADES uygulamasını telefonuma indirdim. Her gün haberlerde gördüğüm böyle bir olayın başıma geleceğini bilemezdim. Can güvenliğinizin tehlikede olduğu anda bu uygulamayı kullanın" dedi.