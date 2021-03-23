Son dakika: Koronavirüs önlemleri artırıldı! Ardahan Göle'de pazarlar kapatıldı!





"Denetim çalışmalarımızla birlikte ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vakaların seyrine göre ilçe bazlı kararlar alıyoruz. Göle ilçemizde son bir haftada mutasyonlu virüs artışı söz konusu oldu. Bu hafta orada hayvan pazarını ve halk pazarını bir haftalık süre ile yapılmaması yönünde karar alındı. İlerleyen süreçte de ciddi vaka sayıları veya mutasyonlu virüse rastlanması halinde ilçe bazlı uygulamalarımızı devam ettireceğiz."