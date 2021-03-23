Son dakika: Mersin'de korkunç olay! Patronundan şikayetçi oldu

'ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM'

Kendisini öldürmemesi için patronuna yalvardığını kaydeden H.C., "Bir insana sizi öldürmemeniz için yalvarmak çok kötü bir durum. Ben o adama saatlerce bana bir şey yapmaması için yalvardım. Elinden kurtulduğuna hala şaşırıyorum. Ben o gün öleceğimi düşündüm. Şu an hayatta olmayabilirdim. Bu adamın böyle bir olaydan sonra dışarıda gezmemesi lazım. Ben yaşadım başkaları da yaşamasın" ifadesini kullandı.



'YERİ DIŞARI DEĞİL CEZAEVİ'

H.C.'nin avukatı Burcu Altıparmak da davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Müvekkilim cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve yaralama suçlarına maruz kalmış durumda. Bununla ilgili savcılığa şikayette bulunuldu. Bu aynı zamanda birçok suçtan sabıkası olan bir kişi. Hala dışarıda gezmekte. Bu şahsın yeri dışarı değil cezaevi olmalı" diye konuştu.

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