Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un yanı başı beyaza büründü!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:25 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:40

: uyarmıştı: 'un yanı başı beyaza büründü!

İHA
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un yanı başı beyaza büründü!

uyarı üstüne uyarı yapmıştı. 'un yarı başındaki Kocaeli’de, dün geceden itibaren düşen hava sıcaklıkları sonrasında kentin zirvesi olan Kartepe'de kar yağışı başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar ve fırtına uyarısı yaptığı Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli'de kar yağışı başladı. Dün geceden itibaren hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin zirvesi Kartepe ve yüksek kesimleri yeniden beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi.


Öte yandan kar yağışının halen devam ettiği Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 48 santimetre olarak ölçüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un yanı başı beyaza büründü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA