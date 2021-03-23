Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı, Ve Karabük'te kar yağışı başladı!

Karabük-Bartın karayolunda etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürüdü. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde karayolları ekipleri bastıran kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.
Öte yandan İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da Mart ayının sonunda etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırırken sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.
Beklenen kar yağışı Karabük'te başladı | Video
Kentte kar yağışının özelliklerde yüksek kesimlerde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.
ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece hissedildiği kentte, sabah başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Karla birlikte cadde ve sokaklarda adeta seyirlik görüntüler oluştu.
Karayolları ekipleri, yoğun karşı yağışına karşı kentte önlemler aldı.
Kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.