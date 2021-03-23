Son dakika: Rabia Doğan'ın katili Besat Doğan tutuklandı! Bakın ifadesinde neler söyledi...

Bunun üzerine sinirlenerek arkadan aracıyla takip ettiğini anlatan Besat Doğan, ifadesinde şunları kaydetti:

"AMACIM EŞİMİ VURMAK DEĞİLDİ"

"Benzinliğin önüne geldiğinde araçtaki silahı alarak H.B'ye doğru ateş ettim. Motosikletten ikisinin de düştüğünü gördüm. H.B. kaçmaya başladı. Araçtan inerek H.B'nin arkasından gittim. Bu sırada Rabia, elimdeki tabancaya sarıldı ve gitmeme engel oldu.