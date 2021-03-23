Son dakika: Rabia Doğan'ın katili Besat Doğan tutuklandı! Bakın ifadesinde neler söyledi...

Oba Mahallesi'nde 21 Mart'ta takip ettiği eşi Rabia Doğan'ı (34) silahlı saldırı sonucu öldürüp, yanındaki H.B'yi yaralayan Besat Doğan'ın (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Besat Doğan, adliyeye sevk edildi. Besat Doğan'ın, bu sırada, kendisine destek veren bir arkadaşına "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, sen rahat ol." yanıtını verdiği duyuldu. Besat Doğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklandı.
"EŞİM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU"
Besat Doğan, emniyetteki ilk ifadesinde, yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğunu, bu sürede eşinin uyuşturucu kullandığını öğrendiğini öne sürdü.
"EŞİMİ H.B.'NİN MOTOSİKLETİNE BİNERKEN GÖRDÜM"
Akraba ziyaretinde tartıştığı eşinin jandarmaya gittiğini belirten Besat Doğan, jandarma merkezinin önüne gittiğinde eşini uyuşturucuya alıştırdığını düşündüğü H.B. ile motosiklete binerken gördüğünü ve H.B'nin kendisine sırıtarak baktığını savundu.
Bunun üzerine sinirlenerek arkadan aracıyla takip ettiğini anlatan Besat Doğan, ifadesinde şunları kaydetti:
"AMACIM EŞİMİ VURMAK DEĞİLDİ"
"Benzinliğin önüne geldiğinde araçtaki silahı alarak H.B'ye doğru ateş ettim. Motosikletten ikisinin de düştüğünü gördüm. H.B. kaçmaya başladı. Araçtan inerek H.B'nin arkasından gittim. Bu sırada Rabia, elimdeki tabancaya sarıldı ve gitmeme engel oldu.
O sırada yaşanan arbedede silah birkaç el ateş aldı. Rabia yere düştü. Tekrar H.B'nin peşinden gittim.
Birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra aracıma binerek olay yerinden ayrıldım. Amacım eşimi vurmak değildi. H.B'nin eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim."
RABİA TOPRAĞA VERİLDİ
Bu arada, hayatını kaybeden Rabia D'nin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan Rabia D'nin cenazesi, Alanya ilçesi Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Besat Doğan'ın elindeki silahla, motosikleti kullanan H.B'yi kovalaması ve ateş etmesi yer alıyor.
Alanya'daki cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat Doğan, Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde motosikletli H.B. ile yanındaki Rabia Doğan'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia Doğan kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin Alaiye Caddesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.