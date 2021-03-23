Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Rabia Doğan'ın katiline akılalmaz tezahürat! "Adamın kralısın, rahatına bak"
Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:00 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:32

Son dakika: Rabia Doğan'ın katiline akılalmaz tezahürat! "Adamın kralısın, rahatına bak"

İHA
Son dakika: Rabia Doğan'ın katiline akılalmaz tezahürat! Adamın kralısın, rahatına bak

'nın Alanya ilçesinde meydana gelen cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Besat Doğan, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Son dakika haberine göre, katil zanlısı bugün adliyeye sevk edildiği sırada şoke eden anlar yaşandı. Zanlının arkadaşı olduğu iddia edilen kişiler, zanlı Besat Doğan'a ‘Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey’ şeklinde tezahüratta bulundu. Besat Doğan ise bunun üzerine "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.

Kan donduran cinayet, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat Doğan (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat Doğan, tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat Doğan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat Doğan adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞLARINDAN KATİL KOCAYA 'ADAMSIN, ADAM, ADAMIN KRALISIN' SÖZLERİ

Adliye girişinde arkadaşlarının, 'Adamsın, adam, adamın kralısın' demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Antalya'da başka erkekle gördüğü karısını öldüren katil kocaya şok sözler "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey"

ŞİKAYETÇİ OLMADI, AYNI GÜN HAYATINDAN OLDU

Diğer yandan olay günü Rabia Doğan ve Besat Doğan'nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi.

Rabia Doğan'ın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Antalya'da başka adamla gördüğü karısını öldüren katil koca kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rabia Doğan'ın katiline akılalmaz tezahürat! "Adamın kralısın, rahatına bak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA