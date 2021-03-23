Son dakika: Rabia Doğan'ın katiline akılalmaz tezahürat! "Adamın kralısın, rahatına bak"

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat Doğan, tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan olay yerinden kaçtı.