SON DAKİKA: Tuzla'da lüks sitede ceza isyanı! 'Esir kampında gibiyiz'

CEZALARIN BEDELİNİ DE KENDİ HESABINA İSTEDİLER

Nihat Ş'nin su saati sökülmesi problemini konuştukları sırada saldırması ve hakaret etmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kişiye 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldığı belirtilen ifadede Avukat İnci "Son bir haftadır seçim tarihi açıklandığından beri yönetim, dava açan kat maliklerini çeşitli bahanelerle otoparklara almamaya başlamıştır. Yönetimin böyle bir yetkisinin olmadığına ilişkin Yargıtay kararlarını da sunuyorum. Yönetim özellikle bana, aileme ve kendisine dava açan site maliklerine sosyal mesafe, maske takmama gibi cezalar kesmiştir ve bu cezaların bedelini de kendi hesabına istemiştir. Buna ilişkin kesilen cezaları ve buna ilişkin icra takiplerini de ibraz ediyorum. Son günlerde ciddi şekilde rahatsızlık yaratan otoparka almama olayı sebebiyle neredeyse her gün siteye polis gelmektedir. Bu husus toplumsal olaylara sebebiyet verecek şekilde tehlike vermektedir."