Son dakika: Üniversiteli genç kızın dayı kabusu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

'CANIMIZA KIYMADAN BİZE YARDIM EDİN'



Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım 'benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz' diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.