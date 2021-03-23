SON DAKİKA: Yerli Kovid 19 aşı açıklaması! Erhan Akdoğan çalışmaları anlattı!

İnsan deneylerinin temelde Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 olmak üzere 3 aşamada değerlendirildiğini belirten Akdoğan, öncelikle Faz-1 aşamasında küçük bir grupla çalışma yapıldığını aktardı. Akdoğan, "Bu aşamada güvenliğinin kontrol edildiği 10'lu sayılarla, 40-50 kişi gibi çalışmalar yapılıyor, daha sonra Faz-2'ye geçildiğinde sayı 100'lü rakamlara ulaşıyor. Faz-3 aşamasına gelindiğinde de binlerle ifade edilen rakamlara ulaşılıyor." diye konuştu.

BURUN SPREYİ ŞEKLİNDE UYGULANACAK AŞI ADAYI DA DESTEKLENENLER ARASINDA

TÜSEB bünyesinde destek verilen aşıların özelliklerine ilişkin açıklama yapan Akdoğan, Erciyes Üniversitesinde inaktif aşı geliştirildiğini söyledi.

Akdoğan, bunun dışında çok farklı tiplerde aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirtti. Destekledikleri projeler arasında burun spreyi şeklinde uygulanan aşının da olduğunu bildiren Akdoğan, "Bu, dünyada da yeni bir teknoloji. Nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklindeki aşı çalışmasının da Ar-Ge süreci devam ediyor. Bu aşı adayı için henüz insan deneylerine başlanmadı. Bu aşı adayı, özel bir kuruluş tarafından geliştirilen farklı bir aşı. " dedi.