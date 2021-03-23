Son dakika: Yunanistan göçmenlere acımadı! Frontex insan hakları ihlallerine sessiz kaldı!

Uzmanlar, bu bağlamda Frontex'in rapor edilen ihlalleri daha geniş bir yelpazede özellikle Yunan sınır polisini mercek altına alarak tarafsızca incelemesi gerektiğini bildirerek, gözetimi altında istismarları somut yaptırımlara bağlayarak yeniden gözden geçirmesi için Frontex'e AB ve uluslararası kamuoyu tarafından baskı yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca uzmanlar, AB'nin insan haklarını gerçekten üstün değerler olarak koruma iddiasında bulunacaksa Yunan sınırlarında koruma arayan insanlara yönelik geri itme ve şiddet iddialarının ele alınmamasına tedbir getirerek işe başlayabileceğini söyledi.