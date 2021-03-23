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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.3.2021 00:09 Son Güncelleme: 26.3.2021 00:09

sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri - canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (23 Mart 2021 Salı) şans oyunu severler için duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine üzerinden katılan ve 5 Milyon TL’yi aşan kazanmak isteyenler 23 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bugün (23 Mart 2021 Salı) MP TV ve Youtube canlı yayınında kazandıran numaralarla şans oyunu severler için açıklandı. Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar 5 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek 23 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan canlı çekilişle 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Mart Süper Loto sonuçları: 24 - 10 - 46 - 18 - 32 - 30


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;




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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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