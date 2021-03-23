Tokat'ı dolu vurdu! Sürücüler tamircilere koştu!



Tokat Sanayi Sitesi'nde 15 yıldır kaporta ustası Hüseyin Metin, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda araçlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Araçlarımızda bayağı bir dolu hasarı var. Müşterilerimiz mağdur durumdalar. Kaportalarda dolu göçüğü var. Bazı araçlarımızın da ön ve arka camları kırılmış. En kısa zamanda araçlarımızı tamir ederek müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi.