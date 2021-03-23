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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:57 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:06

vurdu! Sürücüler tamircilere koştu!

DHA
Tokat'ı dolu vurdu! Sürücüler tamircilere koştu!

Son dakika haberler...'ta, dün akşam hava kapalıydı. Önce yağmur, sonra yağdı. Araçları zarar gören vatandaşlar ise oto tamircilere aktı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Son dakika haberler...Tokat'ta dün akşam yağan ve bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde düşen dolu, araçların camları ve kaportalarına zarar verdi. Araçları hasar görenler, sabah saatlerinden itibaren oto tamircilerin yolunu tuttu.

Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu.


Tokat Sanayi Sitesi'nde 15 yıldır kaporta ustası Hüseyin Metin, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda araçlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Araçlarımızda bayağı bir dolu hasarı var. Müşterilerimiz mağdur durumdalar. Kaportalarda dolu göçüğü var. Bazı araçlarımızın da ön ve arka camları kırılmış. En kısa zamanda araçlarımızı tamir ederek müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi.

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Tokat'ı dolu vurdu! Sürücüler tamircilere koştu!
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