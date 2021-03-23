Türkiye’nin ‘mavi boncuğu’ Şırnak

Yeni 'kontrollü normalleşme'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritada Şırnak Türkiye'nin mavi boncuğu oldu. Türkiye'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda İl sağlık müdürlüğü tarafından kurulan 13 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi. Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. Türkiye'de ilk defa maske kurulanın yaygın olarak hayata geçiren Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı. En önemli etkenlerden biri de il sağlık müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu. Vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, sağlık müdürlüğü haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Koronavirüs ile mücadelede 'dinamik denetim' modeline geçilmesinden sonra İl Sağlık Müdürlüğü kendi bünyesinde 80 kişilik bir ekip kurdu. Bu ekip ev ev, esnaf esnaf dolaşarak bilgilendirmeler yapıyor. Bir noktada vakanın çıkmasından sonra bütün dikkatler o noktaya odaklanıyor.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖN SAFLARDA YER ALDI"

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerini hemen hayata geçirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan; "Koronavirüs 1 yıldır tüm dünyada etkisini hissettirdi. Aynı şekilde ülkemizde de geçtiğimiz senenin mart ayından itibaren pandemi ilan edilmekle birlikte koronavirüs ile yoğun bir mücadele veriliyor. Tabi bu konuda başta sağlık çalışanlarımız, onlar en ön safta yer aldılar. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimiz ilde valilik, ilçelerde de kaymakamlıklar olarak bu çalışmaları himaye ettik. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızı katarak yoğun bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

HABUR'DA SAHRA HASTANESİ

Türkiye'nin en işlek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nda Sahra Hastanesi kurup, temassız ticaret yaptıklarını ifade eden Vali Pehlivan, "Biz bir sınır iliyiz ve kentimizi Habur gibi Türkiye'nin en işlek kapılarından biri var. Sürecin en başında günde yaklaşık 1550-2000 aracın giriş çıkış yaptığı bu kapıda erken vakitte sahra hastanelerimizi kurduk. Orda sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Devamında İçişleri bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle temassız ticaret adı altında bir uygulama başlattık. Burada giden şoförlerin araçlarını karşıdan gelen bir şoföre teslim etmesi ve dönüşte dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını kapsıyordu" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA UYGULANDI"

Şehir dışından gelen kamu kurum personelleri ve askerlerin karantinaya tabi tutulduğunu belirten Vali Pehlivan, "Ülke genelinde olduğu gibi geçen senenin mart ayından beri yurtları devreye soktuk. izolasyon çalışmalarını başlattık. Ve izne giden bir personel dahi olsa geri döndüğünde kurumu personel ve arkadaşları ile temasını engellemeye çalıştık. Askeri birliklerin çok olduğu bir yer Şırnak. Burada da birliklerimizde temasın olmaması, izolasyon çalışmalarını sağlık ekiplerimizin marifetiyle takiplerimiz oldu" dedi.

"FİLYASYON EKİBİ AKTİF GÖREV ALDI"

100'e yakın filyasyon ekibinin sürekli sahada olduğunu hatırlatan Vali Pehlivan şöyle konuştu: "Filyason ekiplerimiz çok aktif görev yaptı bu süreçte. Ekiplerin birçoğunda doktor bulundurduk. Sağlık çalışanları muhakkak vardı.100'e yakın filyasyon ekibi sahada yer aldı. Ve saha denetimlerinde ben, sağlık müdürümüz, kolluk birimlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız dükkân dükkan, pazar pazar, çarşı çarşı gezmek suretiyle, ev ev ziyaretlerde yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık. Hafta sonu kısıtlamalarında ekiplerimiz sürekli, sahada oldu. Geçtiğimiz hafta sonu bine yakın denetim elemanı görev aldı. 170'in üzerinde denetim ekibimiz sahadaydı. Vefa sosyal destek gruplarımızda 3 binin üzerinde hem kamu görevlisi hem de kamu yararına çalışan dernekler yer aldılar. Vatandaşlarımızla birebir ve sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu günlerde ilgilendiler" diye konuştu.

ŞIRNAK BAŞARDI

Türkiye'de en az vaka olan ili olmanın daha büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Vali Pehlivan; "Süresin başından beri hastane imkânlarımızı zorlayan bir durumla karşı karşıya kalmadık. Son dönemde bu kısıtlamaların elbette çok faydası oldu. Ve en son Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan rakamlara göre 100 binde 7,82 gibi bir ortalama ile Türkiye'de en az vaka olan il olduk. Açıklamanın ardından arkadaşlarımızla toplandık ve dedik ki 'bundan sonra sorumluluk çok daha fazla çünkü rakamlar epeyce baskılandı, düşürüldü. Ama kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmaya, vatandaşlarımızı bu konuda daha çok bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve yönlendirmeye ve özellikle maske, mesafe ve hijyen konularında sürekli hatırlatmalarda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Dün sahadaydık, bu günde sahadayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız açıklanan rakamlardan memnuniyetini görüyoruz. Ama bundan sonra lütfen daha fazla bir hassasiyetle bu süreci yönetelim diyoruz" dedi.