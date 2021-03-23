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Haberler Yaşam Haberleri Tuzla ve Pendik’te uyuşturucu operasyonu, 25 gözaltı
Giriş Tarihi: 23.3.2021 08:24

ve Pendik’te uyuşturucu operasyonu, 25 gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tuzla ve Pendik’te uyuşturucu operasyonu, 25 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve Pendik ilçelerinde  sokak satıcılarına yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Tuzla ve Pendik'te 32 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından polis ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.



25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin de arandığı öğrenildi.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Operasyon ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Tuzla ve Pendik’te uyuşturucu operasyonu, 25 gözaltı
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