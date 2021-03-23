Ünlülerin yaşadığı siteyi kumarhaneye çevirdiler

İzmir'in Urla ilçesinde ünlü işadamı, sanayici ve avukatların yaşadığı lüks sitenin sosyal tesislerini adeta kumarhaneye çeviren 5 site yöneticisinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Geçen yıl 30 Ağustos'ta yapılan jandarma baskınının ardından yüütülen soruşturma sonucunda, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede site yöneticileri Cihan G., Mehtap Y., Mustafa T., Önder Cider ve Yeşim Y., "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan yargılanacak. İddianameye göre, Bademler mahallesinde 56 lüks villadan oluşan Hisar Evleri Sitesi'nin sosyal tesislerinin duvarlarına İngilizce kumar anlamına gelen "Gamble" yazılarak, iskambil kağıtları da resmedildi.Haftanın 3 günü geceden sabaha kadar kumar oynanan sitede, ruhsat olmamasına rağmen havuz başında alkollü içki satışı yapıldı. Jandarmanın operasyonlarını engellemek için ise siteye 4 metrelik duvar yapılarak, üstüne demir ve teller çekilip arkasına da köpekler yerleştirildi. 56 lüks villadan 30'unun sakinleri, kumar oynanmasından rahatsızlık duydukları için çeşitli dönemlerde siteden taşınırken, kumar oynamak isteyenler ise siteden ev satın aldı.Jandarma baskınında, ruhsatsız içki satıldığı için 15 bin lira para cezası da kesilen lüks sitenin kaçak yapıları ile ilgili Urla Belediyesi'nden yıkım kararı çıktı. Karar siteye tebliğ edildi. Kararda ruhsata aykırı tel çift, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemelerden sundurma konteyner, tenis ve futbol sahasının yıkımının, 3 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi. Aykırılıkların kaldırılmadığı takdirde yıkım masraflarının yüzde 20 fazlasıyla tahsil edileceği, yıkım yapılan alanda bulunan eşyaların zarar görmemesi için mal sahipleri tarafından gerekli önlemlerin yıkım tarihine kadar alınması gerektiği vurgulandı.