Üsküdar Belediyesi aşevi karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor

Pandemi sürecinde evinde tedavi olan ve hastaneden yeni çıkmış hastalara da sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi koronavirüs hastalarının yemekleri Üsküdar Belediyesi Aşevi aşçıları tarafından özenle pişiriliyor. Tek kullanımlık folyo kaplarda dağıtımı yapılan yemekler, yağ ve tuz oranı asgari düzeyde tutularak hasta yemeği mantığı ile hazırlanıyor.

Kapılarına kadar getirilen yemekler sayesinde yüzleri gülen ihtiyaç sahipleri, kimsesiz yaşlılar ve hastalar memnuniyetlerini boş yemek kaplarına yazıp bıraktıkları mektup ve notlar ile aşevi yetkililerine iletiyor. Yazılan mektup ve notlarda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ve belediye çalışanlarına hayır duaları ederek, teşekkürlerini sunuyorlar.

5 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

Yıllardır yardıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veren Üsküdar Belediyesi Aşevi, pandemi döneminde karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor. Üsküdar Belediyesi Aşevi, uzun yıllardır olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle oturarak yeme-içme hizmeti vermeye ara veren aşevi, bunun yerine sıcak yemekleri vatandaşların kapılarına kadar servis ediyor. Hazırlanan yemekleri muhtaç kişi sayısına göre porsiyonlara bölen aşevi aşçıları, gelen talebe göre ise sıcak yemeğin yanında kahvaltı ve kuru gıda hizmeti de sağlıyor.

Üsküdar Belediyesi Aşevi sorumlusu Mevlüt Öztürk, yemekleri hasta yemeği mantığı ile hazırladıklarını söylüyor. Yağ ve tuz oranını asgari düzeyde tutarak yemekleri hazırladıklarını anlatan Öztürk, bunun nedeninin ise yaşlılar olduğunu vurguluyor. Hane halkıyla birlikte 5 bin kişinin sıcak yemek hizmeti aldığı Üsküdar Belediyesi Aşevi'nde günlük 3 bin 500 porsiyon yemek, başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yemekler sabah 9'dan itibaren dağıtım ekiplerince adreslere ulaştırılmaya başlarken, aşevi aşçıları aynı saatlerde bir sonraki günün yemeklerini hazırlamaya başlıyor.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Bağlar, yemek hizmetini özellikle 65 yaş üstü, kimsesi olmayan, engelli ve yardıma muhtaç kişilere ulaştırmaya çalıştıklarını söylüyor. Bunların yanında kendilerine koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşlardan da yemek talepleri geldiğini, kendilerinin de bu ricaları kırmamak adına sıcak yemek hizmetini karantinada bulunan vatandaşlara da vermeye başladıklarını vurguluyor. Gelen talep doğrultusunda yapılan sosyal incelemenin ardından haftanın 7 günü yemek hizmetini sunmaya devam eden aşevine Üsküdar ilçesi dışından da çok sayıda sıcak yemek talebi geliyor.