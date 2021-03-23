Vali Tutulmaz, yaşlıları ziyaret etti, birlikte fidan dikti

Vali Mustafa Tutulmaz, Devrek İlçesindeki program kapsamında Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk ve diğer yetkililer ile birlikte inşaatı tamamlanan ve yakında hizmete sunulacak Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yaşlılar Haftası nedeniyle Devrek Huzurevindeki kalan yaşlılar ile bir araya geldi.

Huzurevinde kalan yaşlılarımıza karanfil veren, hal ve hatırlarını soran, sohbet eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Yaşlılarımız toplumumuzun en önemli değerlerinden birisi ve bereket kaynağımızdır" dedi.

Vali Tutulmaz, ardından Devrek Huzurevinde kalan yaşlılar ile birlikte fidan dikti, kendilerine sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diledi.