Van’da yaşlılar unutulmadı

Meral Bilmez ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Kardelen Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Özel Kardelen Bakım Merkezinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen Meral Bilmez ve Biçek yaşlıların Haftası'nı kutladı hayır ve dualarını aldı.

Yaşlılar, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarete ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, Özel Kardelen Bakım Merkezi Müdürü Sıddık Tırak, Özel Kardelen Bakım Merkezi Psikoloğu Tuğba Caner ve Bakım Merkezi'nin personeli eşlik etti.