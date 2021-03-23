Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van’ın İpekyolu ilçesinde eğitime 1 hafta ara
Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:33

’ın İpekyolu ilçesinde eğitime 1 hafta ara

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’ın İpekyolu ilçesinde eğitime 1 hafta ara

’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime 1 hafta süreyle ara verildi.

Durum, öğrenci ve velilerine bildirilerek okula gelinmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van’ın İpekyolu ilçesinde eğitime 1 hafta ara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA