Van’ın İpekyolu ilçesinde eğitime 1 hafta ara

Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime 1 hafta süreyle ara verildi.

Durum, öğrenci ve velilerine bildirilerek okula gelinmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği öğrenildi.