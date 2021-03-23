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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:17

Virajı alamayınca trafiği felç etti

ABBAS ÇAKAR
Virajı alamayınca trafiği felç etti

Kocaeli İlçesi Adalet Köprülü Kavşağında virajı alamayan Tır,  yol ortasında kalarak trafiği felç etti.

Kocaeli İzmit İlçesinde sabah saatlerinde zaten oldukça zor o ilerleyen trafik, bir tırın girmiş olduğu köprülü kavşakta dönüş yapamaması nedeniyle adeta felç oldu. Başiskele istikametinden İzmit istikametine gelen ve İzmit Adalet Köprüsünde virajı uzun korsesi ve üzerindeki yük nedeniyle alamayan tır, trafiği kilitledi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, olay yerine gelen polisin müdahalesi ile tır manevralara yaparak virajı alıp dönmeyi başardı.

Çileden çıkan sürücüler ise Tır'ın dönüp yoluna devam etmesi ile rahat bir nefes aldı.

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Virajı alamayınca trafiği felç etti
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