Yemek yerken ölümden döndüler! Lokal’de pompalı kavgada saçmalar eve isabet etti!

Kocaeli İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi İskete Sokak üzerinde saat 19.20 sularında meydana gelen olayda, İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneğinin lokali içerisinde bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.

SAÇMALAR İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle pompalı tüfeğine sarılan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar lokalin kepenklerini aşarak, sokak üzerindeki bir evin birinci katına isabet etti. Evin camını delen saçmalardan bazıları salondaki duvara isabet ederken bazıları ise kombinin yanındaki elektrik sobaya isabet etti.

"YEMEK YİYORDUK"

Olay sonrası silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. saçmaların isabet ettiği evde oturan ve yemek yerken neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden Gülbeyaz Taner çifti, "Evde yemek yiyorduk, bir anda silah sesleri geldi. Çok korktuk neye uğradığımızı şaşırdık. Muhtemelen lokalden sıkılan silahlar evimize isabet etti" dedi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olaya karışan ve rastgele ateş açan kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.