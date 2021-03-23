Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

2020 yılı Şubat ayında anne Betül Ular, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayıp, eve gelen oğlunun hafiften sektiğini fark etti. Anne oğlunun oynarken ayağını bir yere çarptığını düşündü, ancak sekmelerin şiddeti artınca da çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Yiğit Ali'ye lösemi teşhisi konuldu.

Küçük çocuk için 1.5 yıl süren zorlu bir tedavi süreci başlarken, ona uygun bir donör aranmaya başladı. 2020 yılında küçük çocuğa yüzde 100 uyumlu bir donör bulundu ve kök hücre nakli için hazırlıklar başlandı. Ama aynı kişi, pandemi nedeniyle korkup bağıştan vazgeçince aile yıkıldı.

Alınan doku örneklerine göre anne Betül Ular'ın yüzde 50, baba İbrahim Ular'ın da oğluyla yüzde 70 uyumlu olduğu belirlendi.

Yiğit Ali'ye umut veren gelişmeyse henüz 3 yaşında olan Kumsal'dan geldi. Küçük kızın iliği, ağabeyiyle yüzde 90 uyumlu olduğu ortaya çıktı Kumsal'dan alınan kök hücreler 19 Şubat'ta Yiğit Ali'ye nakledildi. İlik naklinin ardından hastanede bir süre gözetim altında tutulan küçük çocuk önceki gün hastaneden taburcu edildi.

Yiğit Ali önce çok sevdiği 'Batman' kostümünü giydi ve ailesiyle birlikte evlerine gitti. Kardeşine sımsıkı sarılan Yiğit Ali, "Artık parklarda koşacağım ve oynayacağım" derken Betül- İbrahim Ular çifti ise, "Çok zor bir süreçti. Ama sonu mutlu bitti. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Çocuklar sırf uygun dönor bulunmadığı için acı çekerek ölmesin" dediler.