Son dakika: Yıllar süren istismar! Hayatı genç kıza zehir etti, yıllar sonra dava açıldı

''SENİ EVDEN ATTIRIRIM''



Karşılaştığı durumu idrak edecek yaşa gelen kız çocuğu artık akrabasından korkmuş onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Ö.Ç., bir gece akrabasının odasına girerek yine istismarda bulundu. Durum karşısından ne yapacağını bilemeyen B.Ç., ailesine her şeyi anlatacağını söyledi. Bunun üzerine genç adam, kız çocuğuna ''Seni evden attırırım, canını acıtırım'' dedi. Akrabasının tehditleri karşısında susan B.Ç., yıllarca tacize uğramaya devam etti.





SONUNDA İHBAR ETTİ



Çocukluk döneminde yaşadıklarından dolayı ağır bir psikolojik bunalım geçiren genç kız, tüm gerçeği aile üyeleriyle paylaştı. Her şeyin ortaya çıkmasının ardından savcılığa şikayette bulunarak öz akrabasını ihbar etti.



AĞIR CEZADA YARGILANACAK



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç akraba Ö.Ç., hakkında iddianame düzenlendi. 'Çocuğun cinsel istismarı' ve çeşitli suçlardan 51 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.