Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yıllar süren istismar! Hayatı genç kıza zehir etti, yıllar sonra dava açıldı
Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:16 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:00

Son dakika: Yıllar süren istismar! Hayatı genç kıza zehir etti, yıllar sonra dava açıldı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Yıllar süren istismar! Hayatı genç kıza zehir etti, yıllar sonra dava açıldı

Son dakika haberler... 'da mide bulandıran bir taciz olayı meydana geldi. 4 yaşındayken yanlarına taşınan yakın akrabası tarafından istismara uğrayan B.Ç. yıllarca ailesine bir şey söyleyemedi. 27 yaşına geldiğinde psikolojik sorunları da başlayan genç kız, ailesine her şeyi anlatınca şüpheli hakkında dava açıldı. Tacizci akraba 51 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İstanbul'da ailesi ile birlikte yaşayan B.Ç., henüz 4 yaşındayken akrabası Ö.Ç. yanlarına gelerek birlikte yaşamaya başladılar. Ö.Ç., ilerleyen zamanlarda küçük çocuğu uykusunda taciz etmeye başladı. Uykusundan bu şekilde uyanan küçük kız çocuğu o zamanlar farkına varmıyordu. Bu şekilde yıllarca küçük kızı taciz etti.

''SENİ EVDEN ATTIRIRIM''

Karşılaştığı durumu idrak edecek yaşa gelen kız çocuğu artık akrabasından korkmuş onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Ö.Ç., bir gece akrabasının odasına girerek yine istismarda bulundu. Durum karşısından ne yapacağını bilemeyen B.Ç., ailesine her şeyi anlatacağını söyledi. Bunun üzerine genç adam, kız çocuğuna ''Seni evden attırırım, canını acıtırım'' dedi. Akrabasının tehditleri karşısında susan B.Ç., yıllarca tacize uğramaya devam etti.



SONUNDA İHBAR ETTİ

Çocukluk döneminde yaşadıklarından dolayı ağır bir psikolojik bunalım geçiren genç kız, tüm gerçeği aile üyeleriyle paylaştı. Her şeyin ortaya çıkmasının ardından savcılığa şikayette bulunarak öz akrabasını ihbar etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç akraba Ö.Ç., hakkında iddianame düzenlendi. 'Çocuğun cinsel istismarı' ve çeşitli suçlardan 51 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yıllar süren istismar! Hayatı genç kıza zehir etti, yıllar sonra dava açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA