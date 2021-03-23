Yozgat’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Yozgat merkeze bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Dolu otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasara neden olurken bir vatandaşı da hastanelik etti.

OTOMOBİLİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİ KAÇAMADI

Otomobilini korumak için evden çıkan Mustafa Özipek, yumurta büyüklüğünde yağan dolu sağanağından kaçamadı. Kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralanan Özipek, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Özipek hastanede tedavi altına alınırken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hayatımda ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştım. Başıma düşen doluyu ilk başta taş zannettim. Bir anda başımdan kanlar akarken kulağımda uğultu meydana geldi. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

APARTMAN BÜYÜKLÜĞÜNDE HORTUM OLUŞTU

Öte yandan Sorgun ilçesinde bağlı Eymir Beldesi'nde etkili olan sağanak yağış ve hortum, enerji hatlarını yerinden söktü.

Apartman büyüklüğüne ulaşan hortumlar Eymir Beldesi'nde 7 yüksek gelirim direğinin yıkılmasına elektriklerin kesilmesine neden oldu. Can kaybının yaşanmaması teselli olurken beldeye bir süre elektrik verilemedi.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, şiddetli dolu nedeniyle geniş bir çapta hortum oluştuğunu ve Külhüyük - Eymir Beldesi arasında 7 yüksek gerilim direğinin yıkıldığını, elektriklerin kesildiğini söyledi. Mertoğlu, belde sakinlerine korku dolu anlar hortum sonrası ortaya çıkan manzarayı şöyle anlattı:

"Hortum Eymir - Kayabeyli mevkide Emirler-Akocak arasında ağaçları yıktı. Emirler köyümüzde maddi hasarlar meydana geldi, evlerin çatıları uçtu, Akocak mahallemizde su deposunun direğini ve enerji panelini yıktı. O mevkii de 6 adet yüksek gerilim direklerini yıktı. Sorgun kaymakamımız Bahadır Güneş, Sorgun Jandarma komutanımız, ÇEDAŞ yetkilileri ile AFAD ekipleri ortak çalışma yürüttü Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun."