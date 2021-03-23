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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:48

Zimmet sucundan aranan şahıs UYAP’a takıldı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Zimmet sucundan aranan şahıs UYAP’a takıldı

’da çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K., isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K., isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, polis, Korik Mahallesi TPOA Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği N.K., isimli şahsın UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sorgusu yaptı.

Yapılan sorguda N.K., isimli şahsın"Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile "Zimmet" suçundan 15 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 2 ayrı dosyadan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.K., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Zimmet sucundan aranan şahıs UYAP’a takıldı
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