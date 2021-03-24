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Haberler Yaşam Haberleri 1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgula! 3 faz E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:15 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:15

1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgula! 3 faz E devlet ile başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgula! 3 faz E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen 1000 TL pandemi destek ödemesi başvuruları sorgulanıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle sadece ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı destek ödemesiyle alakalı olarak 1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Binlerce ihtiyaç sahibi kişinin gözü kulağı yapılacak olan 3. Faz ödemelerine çevrilmiş durumda. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-Devlet üzerinden başvurusu ile ilgili detayları ve başvuruların nasıl yapılacağını daha önce açıklamıştı…

1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey hız kazandı. Son olarak ilk iki faz ödemeleri sona ermiş gözler üçüncü faz ödemelerinin başvuru sonuçlarına çevrilmişti. Tam bu noktada 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sorgulama nereden yapılır sorularına yanıt aranıyor. İşte, 1000 TL pandemi sosyal yardım destek başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!

Mart ayının son günlerinde, 1000 TL sosyal yardım pandemi başvuru sonuçları sorgulamaları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan bu pandemi destek ödemeleri için belirtilen şartları karşılayan vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

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1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgula! 3 faz E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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