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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:45 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:45

Hafta içi hafta sonu Metrobüsler saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2021!

Hafta içi hafta sonu Metrobüsler saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Metrobüs çalışma saatleri 2021!

Her gün binlerce vatandaşın ulaşım amaçlı kullandığı günlük hayatta birçok kişinin gündemine geliyor. Özellikle İstanbul gibi metropol bir şehirde trafik derdinden kullanarak merkezi noktalara seyahat etmeyi sağlayan bu araç hafta içi ve hafta sonu sefer başlangıç ve bitiş saatleri ile merak ediliyor. Peki, Metrobüs hafta içi – hafta sonu seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2021 Metrobüs güncel çalışma saatleri…

Metrobüs çalışma saatleri gün içerisinde bu toplu taşıma aracını kullanan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Hızlı olması ile oldukça fazla tercih edilen bu ulaşım aracı hafta içi ve hafta sonu her gün faaliyet gösteriyor. Peki, 2021 Metrobüs çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu, hafta içi, resmi tatillerde ve bayramlarda metrobüs seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte tüm detaylar…

2021 GÜNCEL METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ!

Gün içerisinde binlerce vatandaşa ulaşım sağlayan Metrobüs seferleri sık olduğundan seyahatin oldukça rahat yapıldığı toplu taşıma araçlarının başında geliyor. Bu kapsamda hafta içi hafta sonu demeden her gün hizmet veren aracın çalışma saatleri merak ediliyor.

METROBÜS SEFERLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Metrobüsler hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere her gün 24 saatlik hizmet sunmaktadır. Yalnızca bazı saat aralıklarında seferlerde azalmalar gerçekleşmektedir.

Konuya ilişkin gelen resmi bilgiye göre; gece 01.00 – 05.30 saatleri aralığında yarım saat veya bir saat arayla düzenlenen seferler, sabah saatlerinde ise 1-2 dk aralıklarla çalışmaktadır.

METROBÜS AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

Metrobüs açılış saati: 7/24 hizmet vermekle beraber sabah saatlerinde 1-2 dakika aralıklarla sefer düzenlenmektedir.

Metrobüs kapanış saati: Metrobüs seferleri gece 01.00 ile 05.30 saat aralıklarında yarım saat veya bir saat arayla düzenlenerek faaliyet göstermektedir.

HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE METROBÜS SAATLERİ!

Hafta sonu ve hafta içi gözetmeksizin hizmet veren ulaşım aracı resmi tatillerde genellikle ücretsiz olmakla beraber sefer sayılarında da azalmaya gidiyor. Ancak hizmetine 7/24 devam ediyor.

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Hafta içi hafta sonu Metrobüsler saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Metrobüs çalışma saatleri 2021!
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