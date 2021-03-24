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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:37

48 yıl hapis cezası bulunan zanlı bu kez kaçamadı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
48 yıl hapis cezası bulunan zanlı bu kez kaçamadı

’de 40 ayrı hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ile yine çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde yapmış oldukları operasyonda 40 ayrı hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakalandı. Ayrıca farklı hırsızlık suçlarından aranan yaşı küçük A.K.K. ve E.U. adlı iki şüpheli de yakalanara gözaltına alındı.

yaşı küçük A.K.K'nın Yaylacık, Kurtuluş, Bağlarbaşı ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerinden ve 2 ayrı mabetten sadaka kutusu, 1 adet 126 ekran LCD televizyon, 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar monitörü ve camii güvenlik kamera kayıt cihazına ait monitör ile 500 TL değerinde güneş gözlüğünün çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilirken Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinden 1500 TL değerinde bakır malzemelerin çalınması olayının şüphelisinin ise E.U. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer hırsızlık şüphelileri, A.K.K. ve E.U'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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48 yıl hapis cezası bulunan zanlı bu kez kaçamadı
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