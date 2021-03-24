5 milyon TL değerindeki otomobil hurdaya döndü!

Savrulmanın etkisiyle lüks otomobil, Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı. Kazada, otomobil ile kurye motosikleti kaldırıma çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz T. ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G.'yi çevredeki hastaneler sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu hurdaya döndü. Hurdaya dönen lüks otomobilinin parçalarının Yavuz T.'nin yakınları topladı.