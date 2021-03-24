9 yıllık sevgilisini vurup canına kıydı

İZMİR'DE, 39 yaşındaki polis memuru, tartıştığı güzellik uzmanı sevgilisini tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Polis memuru Fırat Köksal (29), önceki akşam 9 yıllık sevgilisi, güzellik uzmanı Nagihan Üste (33) ile birlikte, otomobille Kadifekale Şehitliği yakınındaki bir otoparka geldi. Burada, ikili arasında otomobil içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Sinirlenen Köksal, tabancasını çıkardı. Bunun üzerine Üste, otomobilden inmek için hamle yaptı. Ancak tabancayı ateşleyen Köksal, genç kadını başından vurdu. Nagihan Üste, kanlar içinde otomobilin yanına yığılırken, tabancasını bu kez kendi başına dayayan Fırat Köksal, tekrar tetiği çekti. Nagihan Üste olay yerinde, Fırat Köksal ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.