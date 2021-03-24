A101 market çalışma saatleri 2021 | A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık?

A101'in çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Perşembe günü ihtiyaçlarını indirimli fiyatlara satışa sunulan aktüel ürünler ile gidermek isteyenler en yakın marketlere gitmeden önce A10 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Akşam saatlerinde ise A101 açılış kapanış saati merak edenler A101 saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2021 A101 saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri!

A101 Çalışma Saatleri 2021

A101'in resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatleri listesini öğrenmek için doğru yerdesiniz. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

A101 Saat Kaçta Açılıyor?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren A101 marketleri illere göre değişiklik gösteriyor.

A101 Saat Kaçta Kapanıyor, Kaça Kadar Açık?

A101 marketleri illere göre değişiklik gösteriyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.