Adana'da akılalmaz olay! ATM'den para çekerken dövüp gasbettiler

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi kartı borcunu ödemek için bir banka şubesine giden Soner Barhun (33), ATM'den 2 bin TL para yatırdı. Bu sırada 4 kişiden biri, arkasından yaklaştığı ve kredi kartını almak için bekleyen Barhun'u darp etmeye başladı. Şüpheli, canını kurtarmak için koşarak kaçan Barhun'un peşinden gitti. Diğer şüpheliler ise kredi kartını ATM'de bırakan Barhun'un hesabından 4 işlem halinde toplam 7 bin TL para çekti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken bu anlar ATM'nin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.