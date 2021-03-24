Adana'da emekli çift katletmişti! İfadesi kan dondurdu

İfadesi alınanlardan bir tanesi de benim kardeşim. Tutuklananlardan biri en son kardeşimle görüştüğü için onun da ifadesi alındı. Ama şuan serbest bırakıldı. Zaten kendisinin bu işe karışmadığını biliyorduk. Tek sorunu, en son cinayeti işleyenlerden birisi ile görüşmüş olması ama beklenen oldu serbest bırakıldı" diye konuştu.

Adana'da mucize kurtuluş! Sadece burnu kanadı