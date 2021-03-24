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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:44 Son Güncelleme: 24.3.2021 12:45

'da mucize kurtuluş! Sadece burnu kanadı

DHA
Adana'da mucize kurtuluş! Sadece burnu kanadı

Son dakika haberler... 'da küçük çocuğun mucize kurtuluşu kameralara yansıdı. Sokakta oynarken geri manevra yapan aracın altında kalıp sürüklenen uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur’un yardımına mahalleli yetişti. Aracın altından çıkarılan İbrahim’in sadece burnunun kanadığı belirtildi. Minik çocuğa yardım eden (23), “Allah’tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi” dedi.

Son dakika haberi: Kaza, geçen pazar günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, bu sırada sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur'a çarptı.

Küçük İbrahim aracın altında bir süre sürüklenirken çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler sürücüyü durdurdu.

Mahallelinin aracın altından çıkardığı Bakur'un burnu kanadı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAMPONUN YÜKSEK OLMASI ÖLÜMÜ ÖNLEDİ

Kazanın yaşandığı sokaktaki marketin sahibi Alican Gülsoy, dehşet anlarını anlattı.

Sesleri duyunca hemen çocuğun yardımına koştuklarını belirten Gülsoy, "Dışarı çıktığımda çocuğun otomobilin altında kaldığını gördüm.

Hemen mahalleliyle birlikte çıkardık. Burnunda kanama vardı. Hemen iş yerime alıp, elini yüzünü yıkadım ve ailesine teslim ettim.

Çok şükür durumu iyi. Aracın arka tamponu yüksek olmasaydı, ölüm riski çok yüksekti.

Allah'tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi.

Görüntüler gerçekten şoke ediciydi" diye konuştu.

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Adana'da mucize kurtuluş! Sadece burnu kanadı
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