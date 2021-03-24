AK Parti MKYK'ya seçilen Resul Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Resul Kurt’un hayatı!

Resul Kurt hayatı ile son günlerde siyaset gündemine gelen isimler arasında bulunuyor. Son olarak AK Parti MKYK listesinde dikkat çeken isimler arasında bulunan Resul Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi gibi pek çok soruya yanıt aranmaya başlandı. Evli ve İki çocuk sahibi olan Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi'nde tamamladı.

RESUL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Resul Kurt hayatı, 2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi MKYK listesinde adı geçen isimler arasında bulunmasıyla dikkat çekti. AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosunda bulunan Resul Kurt hayatı ve hakkında merak edilenleri şöyle;