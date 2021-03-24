Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile 2021 Akbank çalışma saatleri

Sayısız şube ve personeli ile Türkiye'de uzun yıllardır bankacılık hizmeti veren Akbank çalışma saatleri güncel bilgileri banka müşterilerinin gündem maddelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı finans işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile kuruma gidecek vatandaşlar şubelere gitmeden önce güncel mesai saatlerini araştırıyor. Peki, Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Akbank öğle arası ve mesai saatleri ile 2021 güncel açılış-kapanış saati!

2021 AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ!

Akbank son olarak yaptığı açıklamayla; 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

AKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank şubeleri bulunduğu ilçe ve şehre bakmaksızın aynı saat aralıklarında hizmetlerini sürdürüyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kısacası hafta içi her gün belirli saatlerde açık oluyor. Sabah, 09.00'da hizmete başlayan kurum akşam 17.00'a kadar açık oluyor. Ancak öğle saatinde çalışanların molaya çıkması nedeniyle bir süre kapalı oluyor.

AKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ!

Akbank, 12:30'da başlayan mesainin sonrası saat 13:30 olduğunda öğle arası nedeniyle 1 saatlik hizmetine ara veriyor.

Akbank öğle arası saati: 12.30-13.30

AKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

Akbank açılış saati: 09.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)

Akbank kapanış saati: 17.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)

AKBANK BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ramazan Bayramı 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kurban Bayramı 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

*Gibi yukarıda da yer alan resmi tatillerde Akbank ve tüm bankalar hizmet vermemektedir.