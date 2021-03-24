A’la Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı - Ala Suresi Anlamı, Meali Ve Faziletleri

Mekke döneminde indirilen A'la Suresi, 19 ayetten oluşmuştur. Adını birinci ayette geçen "el-A'lâ" kelimesinden almıştır. A'la Suresinde, Allah, vahiy ve Kur'an, peygamber ve tebliğ görevi anlatılmıştır. Tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçlarından da bahsedilmiştir. Hadis kaynaklarına göre birçok fazileti bulunan Ala Suresi Arapça Türkçe okunuşunu burada bulabilirsiniz. İşte Ala Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve meali!

ALA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbihısme rabbikel'a'la.

2. Elleziy haleka fesevva.

3. Velleziy kaddere feheda.

4. Velleziy ahrecelmer'a.

5. Fece'alehu ğusaen ahva.

6. Senukriüke fela tensa.

7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

8. Ve nüyessirüke lilyüsra.

9. Fezekkir in nefe'atizzikra.

10. Seyezzekkerü men yahşa.

11. Ve yetecennebühel'eşka.

12. Elleziy yaslennarelkübra.

13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

14. Kad efleha men tezekka.

15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.

16. Bel tü'sirunelhayateddünya.

17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

18. İnne haza lefissuhufel'ula.

19. Suhufi ibrahiyme ve musa.....

ALA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Yüce Rabbinin adını,

2. Yaratıp düzene koyan,

3. Takdir edip yol gösteren,

4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,

5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.

11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

12. O ki,en büyük ateşe girecektir.

13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.

16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.

ALA SURESİ FAZİLETLERİ

Hadis Kaynaklarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.av) A'lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; cuma, bayram ve vitir namazlarını kılarken onu okuduğu belirtilmiştir. (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, "A'lâ Sûresi", DİA, II, 310-311).

ALA SURESİ KONUSU

Ala Suresinde Yüce Allah (c.c) , vahiy ve Kur'an, peygamber ve tebliğ görevi anlatılmıştır. Surede ayrıca tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçlarına da yer verilmiştir.

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