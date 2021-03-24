Analı kızlı çay

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Aleyna Bilen, 2 yıl özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı. Daha sonra Çay Mahallesi'ndeki pasajda, annesi Derya İncegül'ün (49) çalıştığı çay ocağının devredileceğini öğrenen Bilen, 2 ay önce burayı satın aldı. Demlediği çaylarla ve kurduğu iyi diyaloglarla müşterilerinin örnek gösterdiği Bilen, "en büyük destekçim" dediği annesiyle çalışıyor. AA