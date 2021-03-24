Anamur Belediyesi’nden ”Hoş Geldin Bebek” projesi

Anamur Belediyesi tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında, pek çok aile evlerinde ve hastahanelerde ziyaret edilerek hediye paketleri takdim edildi.Anamur Belediyesinin sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı 'Hoş Geldin Bebek Projesi' tüm hızıyla devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Nilgün Ayhan ve Funda Cop, 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında aileleri evlerinde ve hastanelerde ziyaret gerçekleştirerek, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oluyor.

Sürdürülen ve yeni doğan bebeklerin ailelerine verilen "Hoş Geldin Bebek" seti ile ailelerin sevindirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yeni doğan bebeklerin ailelerine hoş geldin bebek seti hediye ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hidayet Kılınç; "Bebek mutluluğunu yaşayan anneleri ekiplerimiz ziyaret edip "Hoş Geldin Bebek" setini veriyorlar. Set içerisinde bir bebeğin ihtiyacı olan her şey bulunmaktadır. Projenin amacına uygun yürütülmesi için ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor.

Başkan Yardımcımız Türkan Kasapoğlu, "Belediye Meclis Üyelerimiz Nilgün Ayhan ve Funda Cop ile birlikte dünyaya gözlerini açan bebeklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.