Ani fren kaza getirdi! İki araç birbirine girdi

İstanbul Büyükçekmece'de sağ şerit üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari bir araç, önündeki otomobilin yavaşlamasıyla şerit değiştirerek hatalı sollama yaptı. Bu esnada sol şeritte bulunan bir otomobil ise hafif ticari araca çarparak yol kenarında bulunan bariyerlere savruldu. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralı bulunmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Büyükçekmece Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan 34 JY 0369 plakalı hafif ticari bir araç, önündeki otomobillin yavaşlamasıyla hatalı sollama yaparak şerit değiştirdi. Bu esnada sol şeritte ilerleyen 34 SC 6060 plakalı araç ise önce hatalı sollama yapan hafif ticari araca vurdu ardından da çarpmanın etkisiyle sol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Sürücüler, kazayı kazayı yara almadan atlatırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"



Kazaya karılan 34 SC 6060 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çilsal "Yolda seyir halindeydim, bir anda önüme hafif ticari araç çıktı. Vurdu bana. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere girdim. Hava yastığının açılmasıyla kazayı yara almadan atlattık" ifadelerini kullandı.