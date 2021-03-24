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Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 25.3.2021 01:52

'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 kurşunla can verdi

İHA
Ankara'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 kurşunla can verdi

'nın Yenimahalle ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Akın Ç., karın bölgesinden 5, kolundan ise 1 kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki olay, Pamuklar Mahallesi Seval Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi belinden çıkardığı tabancayla Akın Ç.'yi karın bölgesinden 5, kolundan ise 1 kurşunla yaralayarak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yerde kalan Akın Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Akın Ç., burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 kurşunla can verdi
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